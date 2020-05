MOTORI Annullato il “22° Raduno Internazionale Fiat 500” Memorial Enrico Terenzi della Repubblica di San Marino

Annullato il “22° Raduno Internazionale Fiat 500”.

Il Centro Sociale S. Andrea e il Club Fiat 500 San Marino comunicano, con rammarico, l’annullamento del 22° Raduno Internazionale FIAT 500, previsto per sabato 11 e domenica 12 luglio 2020. La decisione è stata presa a causa la pandemia in corso per tutelare i partecipanti, i volontari e appassionati in un periodo delicato per l'emergenza sanitaria. L’augurio è quello di poterlo proporre nel 2021 per condividere l’amicizia instaurata in questi anni con i tanti radunisti italiani che annualmente partecipavano a questo bel evento, che hanno potuto apprezzare l’accoglienza e la bellezza della Repubblica di San Marino.



I più letti della settimana: