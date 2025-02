BASEBALL Annunciato l'accordo di collaborazione San Marino Baseball e Delfini Riccione

Definito un accordo di collaborazione tra il San Marino Baseball e i Delfini Riccione per quanto riguarda gli atleti under 21. Primo segno tangibile della collaborazione l'arrivo sul Titano del giovane Carlo Romito, proveniente proprio dal Riccione, tesserato come terzo catcher per la stagione 2025.

