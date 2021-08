BASEBALL Antolini: "Adesso puntiamo alla Coppa Campioni" Ancora solo un ipotesi quella di ospitare a San Marino la Coppa Campioni nel 2022. Patron Antolini ne parla apertamente caldeggiando la candidatura

Il Patron del San Marino Baseball Alberto Antolini è visibilmente soddisfatto per il ritorno del tricolore a San Marino. "Non so ancora quale sarà il mio futuro, anche perché non sono più giovanissimo, ma è chiaro se resterò l'ambizione è sempre quella di fare meglio, e fare meglio significa puntare alla Coppa Campioni".

Nel video l'intervista a Alberto Antolini

