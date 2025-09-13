Antolini: "C'era fame di vittoria", Mazzotti: "Promessa mantenuta"

Non sempre vincere aiuta a vincere, a volte serve perdere per ritrovare la fame di successi. La pensa così Alberto Antolini, patron del San Marino Baseball, che commenta in questo modo la conquista del settimo scudetto, dopo due sconfitte in finale: "Essere abituati a vincere non aiuta e per tornare a vincere bisogna cominciare ad avere fame. Io credevo che, a differenza degli anni passati, forse ci sarebbe arrivato un po' più di appetito quest'anno. Ne è uscita una stagione da ricordare, con un finale fatto di risultati ribaltati. Però io penso che il desiderio di vittoria sia stato il giocatore in più in campo, per noi".

Una cosa si è vista soprattutto nei playoff...

"Non è facile rimanere carichi fino in fondo. I ragazzi erano pronti, erano già preparati. I rinforzi che sono arrivati hanno dato una grandissima mano, perché già abituati a queste sfide, quindi gli inserimenti erano volti noti. Il gruppo ha però proposto un gioco di squadra enorme. Quest'anno avevamo deciso che avremmo per forza dovuto ripetere un successo che non arrivava da tempo".

A inizio anno, il general manager Mauro Mazzotti aveva confermato l'obiettivo delle annate precedenti: arrivare fino in fondo. Stavolta, però, il gm voleva un finale diverso e alla fine la squadra ha mantenuto la promessa. "Menomale - commenta, ridendo -. Lo dico tutti gli anni che vogliamo arrivare fino in fondo, il più lontano possibile. Però l'obiettivo è cercare sempre di vincere lo scudetto, che non è facile".

Cosa vi consente di mantenere sempre un livello così alto?

"Diciamo che abbiamo una buona struttura societaria. Abbiamo dietro Alberto Antolini che ci lascia lavorare, ci lascia programmare e ci dà la possibilità di andare avanti. Poi ci vuole un po' di fortuna per riuscire a rimanere sempre ad alti livelli. Fino ad adesso, negli ultimi sette anni, abbiamo sempre fatto la finale. E diciamo che, pur cambiando pelle varie volte, siamo sempre riusciti a rimanere a questo livello. Che è quello, penso, che ormai ci competa: nell'Olimpo del baseball italiano".







