NUOTO Antonelli: "Abbiamo ancora tanta voglia di stupire" Nel maggio del 2020, Fabrizio Antonelli accoglie nel suo gruppo di lavoro Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Nel 2021 vince il premio Alberto Castagneti come miglior allenatore italiano

E' considerato uno dei migliori allenatori del nuoto italiano, Fabrizio Antonelli classe 1981 ha allenato per un periodo anche la sammarinese Arianna Valloni. Nel maggio del 2020 accoglie nel suo gruppo di lavoro Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Antonelli, grazie ai suoi buonissimi rapporti con la Federnuoto sammarinese ed in particolare con Alfio Pasolini, è salito insieme ad un nutrito gruppo di atleti a San marino per allenarsi in vista degli imminenti impegni agonistici del 2023.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: