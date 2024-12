PUBBLICAZIONE Antonio e Roberto Pazzaglia: "un libro, con il ricavato a scopo benefico, che racconta una storia nei cuori dei sammarinesi" Antonio Pazzaglia e Roberto Pazzaglia nel maggio del 2009 hanno scalato l'Everest issanto la bandiera di San Marino sul tetto del mondo

Antonio Pazzaglia : " Il ricordo è sempre vivo perché è sempre stata un'esperienza forse la più impegnativa della mia vita. E sono contento, è un evento che è rimasto nel cuore dei sammarinesi e ogni tanto viene ricordato. Sono molto contento che Luca Giacobbi ha scritto questo libro perché anche per il fine benefico, tutto il ricavato andrà all'Associazione Centro Anch'io e ci fa molto molto piacere. All'epoca le stampe di Rosalino Martelli, ne avevamo fatte diverse copie, le avevamo vendute per San Marino For The Children , sempre per un'iniziativa umanitaria. E in questo caso ci fa sempre piacere quando la nostra esperienza, la nostra avventura, può portare anche un aiuto a delle persone che hanno un po' più di difficoltà.

Roberto Pazzaglia :"È una bella sorpresa sapere che ci troviamo anche su un libro che ci ricorda quei momenti anche se ormai sono passati 14 anni. Quindi è un rivivere quei momenti direttamente sulla carta. E una bella soddisfazione sapere di essere stati noi un piccolo paese, ad essere riusciti a fare quello che altre nazioni più grandi ancora non hanno fatto.

