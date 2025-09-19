Aperta l'edizione 2025 di Sport in Fiera

L'inaugurazione di Sport in Fiera

Sport in Fiera apre l'edizione numero 26 già il venerdì sera, novità assoluta perché l'idea del Comitato Olimpico e del Presidente Forcellini è quella di favorire al massimo l'accesso dei ragazzi alla prova delle discipline e trasformarla in una vera e propria fiera dello sport. Christian Forcellini, Presidente CONS:

"Un giorno in più per dar la possibilità a tutta la cittadinanza, alla comunità sanmarinese di viverle anche sulla parte serale e la parte serale che sarà anche animata per i giovani da tante iniziative diciamo collaterali al mondo dello sport ma con spettacoli, musica cercando di coinvolgere per far sì poi nel tempo che questa manifestazione da sport in fiera diventi un po' una sorta di fiera dello sport".

Ad aprire la serata il saluto del segretario allo sport Rossano Fabbri che nel suo intervento ha toccato diversi temi tra cui l'inasprimento delle norme a tutela dei più giovani, dei minori e delle violenze di genere anche in relazione alla cronaca degli ultimi giorni. Dal segretario Fabbri il ringraziamento sincero a chi rende possibile questa manifestazione. Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport:

"Sicuramente l'evento principe dello sport biancazzurro dove il Comitato Olimpico unitamente a tutte le federazioni promuovono lo sport a San Marino con tanti tantissimi giovani e quindi è un palcoscenico veramente incredibile che permette alla popolazione, a chi ci guarda ma specialmente ai ragazzi di avere i primi approcci con lo sport quindi un evento veramente fondamentale, mi voglio complimentare con il Comitato Olimpico e con tutte le federazioni".

Sport e scuola hanno un comune denominatore dice il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini nel formare le generazioni future, normale che manifestazioni come questa vadano supportate, incoraggiate, sostenute in ogni modo. Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato alla Cultura e Istruzione:

"Non è solo nel cuore dei sammarinesi ma in quelle passioni che dobbiamo continuare ad alimentare, lo sport sappiamo che cosa rappresenta, si unisce benissimo a tutte le attività e le pratiche di carattere educativo e formativo, sport e scuola possiamo ritenere sicuramente i due pilastri eccellenti del nostro paese".

Il taglio del nastro, il ringraziamento a federazioni e volontari, le ragazze della ginnastica che regalano il primo scorcio di spettacolo, Sport in Fiera è aperto.







