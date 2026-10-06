Aperte le nomination premi Fair Play 2027

Andata in archivio con successo la passata edizione 9^ Giornata Mondiale Fair Play 2026, ora si guarda alla prossima “10^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2027“ concomitante con l’anniversario del decimo anniversario di fondazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP (2017-2027) due attesi e importanti eventi che avranno luogo alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino il giorno 7 settembre 2027.

Gli organizzatori comunicano che sono già aperte le segnalazioni alle candidature delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2027 che rappresentano sempre un momento speciale e coinvolgente dell’evento e che dovranno essere inviate come sempre alla Pagina Facebook Messenger del CNSFP oppure all’indirizzo email: esilvagni@omniway.sm entro e non oltre il mese di Giugno 2027.

I Premi Fair Play vengono assegnati per celebrare l’etica, il rispetto, la lealtà nello sport e nella vita, con lo scopo principale di promuovere valori fondamentali come l’onestà, l’inclusione, l’accettazione della sconfitta e il rifiuto di ogni forma di doping, violenza e razzismo. Il Fair Play riconosce Modelli di Comportamento, Valore Educativo attraverso il suo Messaggio universale e i Premi vengono assegnati a sportivi, squadre, personalità e quant’altro che si distinguono con esempi virtuosi. Chi desidera diventare Socio/a del CNSFP può contattarci per ulteriori informazioni alla Pagina Facebook o indirizzo email indicati.







