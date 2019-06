Aperti i Giochi delle Gioventù Sammarinese

Le immagini dal campo

E' stato il vice presidente del CONS Christian Forcellini ad aprire l'edizione 2019 dei Giochi della Gioventù Sammarinese con il saluto dei presidente Giardi impegnato con il segretario Bologna nella visita al CIO di Losanna con i Capitani Reggenti. A Montecchio, in occasione dell'ultimo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime delle scuole medie si sono dati appuntamento per cimentarsi in attività ludico sportive multidisciplinari. La classe che è riuscita a completare il percorso con il punteggio migliore sarà quella che verrà decretata vincitrice dell'edizione 2019. L'attività dei Giochi della Gioventù si è svolta anche al PalaCasadei dei Serravalle con le finali del torneo di basket delle seconde medie e il torneo di volley delle classi terze.