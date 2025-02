Apnea, buone prove di Lettoli e Mazza al Trofeo Centro Sub Monte Conero

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha partecipato alla prima edizione del Trofeo Centro Sub Monte Conero, gara di apnea dinamica organizzata dall’omonima società presso la piscina comunale Ponte Rosso a Numana, in provincia di Ancona. Due gli atleti sammarinesi, appartenenti alla Sub Haggi Statti, che hanno preso parte alla manifestazione, accompagnati dal capitano di squadra Giorgio Pierguidi. Serena Lettoli, nuova atleta della Fsas ben allenata, alla prima gara da regolamento ha partecipato negli Esordienti, riuscendo a compiere il salto in Terza Categoria, dove parteciperà al Trofeo San Marino. Daniele Mazza, medaglia d’oro al Mondiale di apnea parasport lo scorso novembre, ha vinto la sua categoria e ha migliorato ulteriormente il proprio record personale, raggiungendo quota 125 metri. Prossimo appuntamento per la Federazione è il Trofeo Apnea San Marino che si terrà il 2 marzo alla piscina del Multieventi Sport Domus.