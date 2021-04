Apnea dinamica: trasferta positiva per i titani al Trofeo Scaligero

Domenica scorsa, a Verona, si è svolto il 7° Trofeo Scaligero di apnea dinamica, organizzato alla perfezione dal Club Subacqueo Scaligero nel rispetto di tutte le normative anti Covid. Erano presenti 188 atleti, in rappresentanza di 32 squadre. Al via anche la Sub Haggi Stati, capitanata da Giorgio Pierguidi. Nella categoria Elite Aldo Babboni, con l’ottava posizione conquistata, ha confermato la permanenza nella massima categoria. Un ottimo risultato in vista del Mondiale che si terrà a Belgrado.







Marco Stacchini, al suo esordio, ha chiuso con un buon 12° posto di categoria. Podio quasi interamente biancazzurro quello che ha visto salire Alvaro Casali sul gradino più alto e Davide Cesarini sul terzo gradino. Una trasferta positiva quella della squadra sammarinese che, nonostante le difficoltà legate agli allenamenti e una defezione dell’ultimo minuto, è riuscita a chiudere al 16° posto nella classifica a squadre, vinta dal Club Lacustre Sommozzatori.