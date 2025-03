Apnea, Generali alza l'asticella: "Vorrei un oro internazionale"

Ad aggiudicarsi il Trofeo Apnea Romagna e San Marino è Mauro Generali, che per questa stagione punta molto in alto: "Quest'anno è una stagione impegnativa perché ci sarà adesso a fine marzo un evento in Cina, che sarà di fatto la prova generale dei World Games che ci saranno questa quest'estate dal 7 al 17 agosto, in Cina appunto, e poi ci saranno comunque i campionati italiani assoluti in aprile e poi i Mondiali a maggio. In ottica a World Games e Mondiali, l'obiettivo è sicuramente andare a medaglia, mi manca un oro e quindi mi piacerebbe prendere l'oro: a livello internazionale ho quattro argenti, due bronzi e quindi l'oro lo sto ancora inseguendo e prima di smettere, visto che ho 50 anni, vorrei provare a prenderlo".

Nel video la sua intervista