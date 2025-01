Apnea: Mauro Generali racconta i suoi record a San Marino

Un'occasione importante per tanti appassionati di questa disciplina per conoscere aspetti legati al mondo dell'apnea e il percorso che ha portato Mauro Generali a raggiungere la misura di 300 metri. Un atleta di caratura internazionale che torna sempre molto volentieri a San Marino.

"Sicuramente questa è una delle piscine che mi piacciono di più per le gare, poi è stata un po' anche quella che, come dicevo anche prima, mi ha aperto anche un po' la strada della nazionale italiana perché è stata proprio qui la prima gara che feci per la quale poi mi convocarono in quello che poi diventò una storia decennale di convocazione nella nazionale italiana"



Titoli italiani e internazionali, oltre a vari record come quello sui 300 metri stabilito in Kuwait nel 2023. Mauro Generali è un super atleta, tornato sul Titano grazie alla Deep Water San Marino, che ha organizzato una serata per conoscere da vicino questo grande sportivo.

"Mi sono tolto molte più soddisfazioni di quelle che credevo in questi anni e quindi, mi piace il fatto di poter dare un contributo come la serata di questa sera, poter dare qualche cosa di mio per la crescita di questo sport che è comunque uno sport molto particolare rispetto probabilmente a tanti altri e nella quale ci sono tante componenti diverse da gestire contemporaneamente e che io ho interpretato a modo mio e quindi proverò a dare questo mio contributo per vedere se anche a qualcuno scatta qualcosa nella testa come è scattato a me tanti anni fa"



Una bella serata, per scoprire qualche segreto e la storia di Mauro Generali che ha visto un'ottima partecipazione grazie anche all'organizzazione della società sammarinese Deep Water presieduta da Aldo Babboni.

"Mauro Generali è uno dei più grandi campioni non solo d'Italia ma anche del mondo avendo vinto più mondiali e avendo uno dei pochi che ha passato i 300 metri in dinamica, non è facile trovarne altri, noi lo abbiamo qui vicino a Bologna e l'ho interpellato per farci una serata e lui ha accettato molto volentieri".