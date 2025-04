ATTIVITÀ SUBACQUEE Apnea: Sub Haggi Statti sul podio al 21° Trofeo Monsub Jesi

Buona prestazione degli atleti della Sub Haggi Statti al 21° Trofeo Monsub Jesi "Memorial Luigino Ceppi", storico appuntamento per l'agonismo della subacquea/apnea, che hanno conquistato il posto più alto del podio nella seconda categoria a rana con Luca Ronconi e il terzo posto con Giacomo Lucidi. Sempre nella stessa categoria al quarto posto si è attestato Paolo Masini. Medaglia d'argento per Serena Lettoli nella prima categoria femminile a rana, mentre ottima la prestazione di Alvaro Casali che ottenuto il 2° posto nella prima categoria maschile a pinne, dove purtroppo Daniele Mazza si è fermato all'ottavo posto. Complimenti a tutti i nostri atleti partecipanti. Grande soddisfazione per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee alla quale la Sub Haggi Statti è affiliata. Nella classifica rivolta alle squadre, la Sub Haggi Statti si è piazzata al quinto posto, su un totale di dieci società e 61 atleti.

