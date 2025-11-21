TAEKWONDO Appuntamenti internazionali per Crescentini e Giovagnoli

Doppio appuntamento internazionale per il taekwondo sammarinese. All’European Junior Championships di Aigle (Svizzera) Alessandro Giovagnoli con all’angolo il Coach Secondo Bernardi, ha disputato un match veramente incredibile contro il nazionale russo Anton Iuriutin, perdendo di misura 1 a 2. Veramente un peccato, ma comunque Giovagnoli, al suo primo anno di Junior, mantiene la sedicesima posizione personale nel ranking europeo. Al Croazia Open di Zagabria, invece, era in gara Stefano Crescentini che si è fermato ai quarti di finale contro il montenegrino Vuk Veletic. Nonostante la sconfitta per 2-0, Crescentini ha disputato un ottimo incontro e reso la vita difficile al suo avversario.





