PODISTICA Appuntamento sul Titano per la San Marino Heritage Run

Appuntamento sul Titano per la San Marino Heritage Run.

Ultimi preparativi per la prima edizione della San Marino Heritage Run, podistica competitiva di 8 km, Nordic walking e corsa/camminata ludico-motoria di 4 km, al via domenica 6 luglio da Piazza della Libertà. Per tutti i partecipanti, sarà l’occasione di poter percorrere in una competizione ufficiale le contrade ed i sentieri del centro, godendo del panorama mozzafiato che offre il Monte Titano. Sport e divertimento si uniscono, nell’ambito delle celebrazioni dell'iscrizione del “Centro storico di San Marino e Monte Titano” nella lista del Patrimonio UNESCO, in un evento sportivo unico, accessibile e completamente gratuito alla scoperta dei luoghi e monumenti più iconici del centro storico. Il ritrovo per i partecipanti è fissato dalle 17:30 in piazza della Libertà per le ultime fasi di iscrizione gratuita, mentre alle 19:00, scatterà la partenza. La podistica competitiva di 8 km si sviluppa sul circuito cittadino di 4 km, da ripetersi due volte, mentre i partecipanti della Nordic walking e corsa/camminata ludico-motoria percorreranno un giro di 4 km. Prevista anche una gara dedicata ai più piccoli, che saranno chiamati ad affrontare un circuito di 300 metri, con partenza alle 18:30 in piazza della Libertà. L'iscrizione all'evento è gratuita per tutti e prevede la consegna della t-shirt ufficiale dell'evento (fino ad esaurimento scorte) oltre al ristoro finale. Sarà possibile iscriversi esclusivamente il giorno dell'evento (6 luglio), in piazza della Libertà, dalle 17:30 alle 18:30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: