Aquabike San Marino protagonista nella tappa inaugurale del Campionato Italiano Moto d'Acqua Al Club Nautico di Rimini è stata presentata la prima tappa del Campionato Italiano di Moto d'Acqua, in programma nel weekend. Tra i co-organizzatori anche l'Aquabike San Marino.

Partirà da Rimini, nel fine settimana, il Campionato italiano moto d'acqua 2025 e la tappa inaugurale vedrà per la prima volta l'Aquabike San Marino partecipare all'organizzazione di una gara del circuito promosso dalla Federazione italiana motonautica (Fim).

L'associazione nata nel 2022 sul Titano collaborerà insieme a Pescare Show con il Club nautico di Rimini, realtà organizzatrice della competizione, portando anche 12 atleti in gara. I migliori piloti d'Italia, tra cui dei campioni del mondo, si sfideranno nelle acque della Romagna suddivisi in diverse categorie e in vari percorsi, ben visibili da piazzale Boschovic, dove le moto saranno esposte sin da venerdì, e dalla spiaggia libera adiacente. Previste anche prove acrobatiche di free-style, che si svolgeranno all'interno del porto canale, davanti alla diga foranea. Sempre venerdì, tra le 16.30 e le 17.30, chi vorrà potrà provare le moto con la supervisione degli istruttori del Club nautico, sabato e domenica si passa alle gare: i piloti di ogni categoria, anche quelle giovanili, entreranno in acqua per le prove libere alle 9.15. Alle 11, il via alle competizioni.

“Questa collaborazione è nata dalla volontà nostra, come Aquabike San Marino, di avvicinarsi alle realtà già importanti sul territorio nazionale italiano e quindi abbiamo deciso insieme di intraprendere questa prima avventura, una prima tappa, come co-organizzatori e ci presenteremo poi anche come team con oltre 12 piloti dei nostri, tra sammarinesi e italiani” - afferma Walter Nanni, presidente dell'Aquabike San Marino - “Il nostro club ha voglia di presentarsi, ha voglia di proporsi, ha voglia di attirare ragazzi giovani e facciamo anche inclusione, mototerapia. Stiamo cercando, anche grazie al supporto delle varie segreterie e degli vari sponsor, di allargare il nostro bacino sempre sul territorio e non solo sul territorio”.

