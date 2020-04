Arbitri, Stefano Podeschi: "Non vediamo l'ora di tornare in campo"

Nel video l'intervista a Stefano Podeschi

Anche gli arbitri della ASA vivono la loro quarantena tra allenamenti individuali e riunioni tecniche via social, in attesa di sapere se la stagione del calcio giocato si chiuderà in anticipo. La sosta forzata ferma anche l'attività internazionale degli arbitri del Titano, spesso impiegati nelle coppe europee o con le nazionali. Fondamentale per la crescita del movimento anche la promozione del settore, come stanno facendo i colleghi dell'AIA che hanno realizzato un video dedicato.