TIRO CON L'ARCO Arco, Cesarini: "A Roma un oro non scontato. E per le Olimpiadi puntiamo sulla squadra" La sammarinese racconta il titolo italiano a squadre vinto con gli arcieri del Roccolo e parla dei prossimi impegni con la Nazionale del Titano

Prima presenza con la nuova maglia e già un primo oro. Il debutto di Giorgia Cesarini con gli Arcieri del Roccolo ai Campionati italiani indoor di tiro con l'arco è stato un successo, almeno a livello di squadra, partito con un secondo posto di classe e culminato con la vittoria del titolo assoluto di arco olimpico femminile, per cui si sfidano i migliori otto terzetti delle qualifiche, tra junior, senior e master.

A due settimane da questo bel risultato, Cesarini racconta così il fine settimana di gara: "Le qualifiche non sono andate granché per me, però abbiamo fatto comunque un bel punteggio di squadra, arrivando seconde di classe senior e terze assolute. Dopodiché abbiamo cominciato gli scontri a eliminazione diretta dai quarti. Siamo una squadra nuova, molto unita, ci siamo fatte coraggio a vicenda e questo ci ha dato sicurezza per arrivare fino in fondo".

Insieme a Cesarini c'erano Roberta Di Francesco, anche lei tesserata da poco con la società di Canegrate (comune della città metropolitana di Milano), fresca di argento agli Europei di Plovdiv con la Nazionale italiana, e Alessia Bonetti. Un terzetto che si è formato proprio nei mesi scorsi, ma già vincente, a cui la sammarinese ha contribuito con due 10 e quattro 9 in una finale vinta tre set a zero contro la fortissima Iuvenilia, che era guidata dall'olimpionica Tatiana Andreoli.

"Sulla linea di tiro mi sono sentita abbastanza sicura perché avere in squadra Roberta ti dà una sicurezza che secondo me non ha eguali - prosegue Cesarini -. Non ho tirato al mio meglio perché non stavo bene fisicamente, comunque siamo arrivate a un oro non scontato. Sono state belle emozioni".

Chiusa la stagione al coperto, comincerà a breve quella all'aperto, sui 70 metri, con diversi impegni internazionali in programma. Un'annata che Cesarini definisce "di preparazione" in vista della prossima: "Il 2027 sarà quella più importante, perché cominceranno le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles - dice -. Abbiamo in programma tre eventi: i Campionati europei e la Veronica's Cup, a maggio, e i Giochi del Mediterraneo, a fine agosto. Partiamo col botto con i Campionati europei, che assegneranno le carte per i Giochi europei dell'anno prossimo, quindi bisogna fare dei bei risultati subito".

Ma quali sono le migliori possibilità di qualificazione a Los Angeles, per San Marino? Secondo Cesarini, la strada passerà dalle gare a squadre: "Abbiamo più possibilità come squadra che individualmente, perché ci hanno già assegnato una wild card per Parigi, quindi è molto più complicato adesso richiederne una nuova e averla".

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