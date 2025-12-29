Arco, ecco i campioni sammarinesi indoor: Cesarini nell'olimpico, Bonelli nel compound

Sono Giorgia Cesarini e Gianni Bonelli i campioni sammarinesi assoluti di tiro con l'arco 2025, nell'indoor. Cesarini ha confermato il titolo vinto lo scorso anno nell'arco olimpico, vincendo tutti gli sconti a cui abbia partecipato. Un dominio continuato fino in finale, dove ha battuto per 6-0 il compagno di Nazionale Leonardo Tura, in soli tre set

Finale tra un arciere e un'arciera anche per il bronzo, in cui, però, c'è stato molto più equilibrio: dopo il 5-5 al termine dei 5 set, Lucrezia Tura si è presa la medaglia alla freccia di spareggio contro Andrea Gualandi. Nell'arco compound, ottimo punteggio in finale per Bonelli, che si è preso il titolo battendo 148 a 144 Ivan Vernocchi, lasciando per strada due soli punti nell'arco delle 15 frecce di gara.

Concluso il 2025, la stagione 2026 per il tiro con l'arco sammarinese inizierà a metà febbraio con il Campionato europeo indoor a Sofia. Kristina Pruccoli, dopo un oro e un argento nelle scorse edizioni, cercherà di nuovo di salire sul podio dell'arco nudo, specialità nella quale ha recentemente fatto segnalare il nuovo record del mondo.







