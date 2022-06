Arco, Jacopo Forlani resta sotto i suoi standard

Se ad Orano era anche la giornata dell'Arco, non era quella giusta per Jacopo Forlani. Che non è riuscito a esprimere il suo potenziale e ha chiuso con punteggi sotto i suoi standard. Dopo una qualifica che già lasciava intravvedere le difficoltà, l'atleta biancazzurro ha gareggiato nell'head to head contro il cipriota Kostantinos Loizou. Lo scontro vede l'avversario chiaro favorito anche se tranne la seconda volèe, Jacopo riesce a giocarsele tutte e rimanere attaccato. Perde il match 6-2, non il sorriso. La legge dello sport chiede soprattutto nei giorni dispari di essere rispettata.

Nel video le interviste Jacopo Forlani e il coach Remo Olei