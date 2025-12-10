TV LIVE ·
Arco nudo, omologato il record del mondo di Kristina Pruccoli

World Archery ha dato l'ufficialità, il nuovo primato sui 18 metri indoor è della sammarinese: 557 punti, battuta di uno l'italiana Noziglia

10 dic 2025
È ufficiale: il nuovo record del mondo di tiro con l'arco indoor sui 18 metri è sammarinese. World Archery ha omologato il primato stabilito da Kristina Pruccoli sabato 6 dicembre al Northern Region Indoor Championship in Michigan, di 557 punti su 600 possibili.

Precisione e costanza sono state le armi della sammarinese d'America, che nelle prime 10 volée ha realizzato 278 punti e nelle seconde 10 è salita a 279. Due metà quasi identiche, ma quel punto in più, nella seconda, le ha permesso di battere il precedente record del mondo appartenente all'italiana Cinzia Noziglia, 556 punti, e registrato agli Europei indoor 2024, proprio dove Pruccoli riuscì a batterla nelle fasi finali per prendersi il titolo continentale.

Con questo primato, la sammarinese si mette alle spalle quelle che fino a oggi si sono rivelate le tre più forti arciere di arco nudo della storia, probabilmente in ordine: Noziglia, la svedese Lina Bjorklund, autrice del record battuto dall'italiana lo scorso anno (552 punti), e la statunitense Fawn Girard, che nel 2022 ne ottenne 550. Inoltre, Pruccoli si è presa anche il record nazionale degli Stati Uniti nel doppio round sui 18 metri, con 1082.




