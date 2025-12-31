TIRO CON L'ARCO Arco nudo, Pruccoli: "Non pensavo al record del mondo, è stato incredibile" La sammarinese d'America racconta il primato ottenuto nell'indoor, a inizio dicembre, al Northern Region Indoor Championship in Michigan

Tra i tanti record del mondo sportivi registrati nel 2025 ce n'è anche uno a tinte biancazzurre: è quello realizzato dalla sammarinese d'America Kristina Pruccoli nel tiro con l'arco, campionessa europea indoor 2024 e vicecampionessa 2025. I 557 punti registrati al Northern Region Indoor Championship in Michigan, il 7 dicembre, le sono valsi il nuovo primato nell'arco nudo, battendo di una sola lunghezza il precedente record, segnato dall'italiana Cinzia Noziglia.

Un risultato incredibile, per lei, soprattutto perché arrivato nel primo torneo della stagione, in cui ancora doveva prendere il ritmo gara. A quasi un mese da quell'impresa, Pruccoli la racconta così: "Non mi aspettavo di ottenere un record mondiale in questo torneo. In realtà, mi aspettavo solo di scrollarmi di dosso del nervosismo da gara: era da un po' che non tiravo con il cronometro attivo e soprattutto con altre persone intorno a me, perché mi alleno da sola per la maggior parte del tempo. Quindi, non mi aspettavo di fare così bene".

Il segreto della sua prestazione da record è stata la costanza: con la gara composta 20 volée da tre frecce ciascuna - per un totale di 60 tiri - ripartite in due metà, Pruccoli ha totalizzato 278 punti nella prima e 279 nella seconda. "Nella prima metà di gara ho tirato bene, ma in realtà non pensavo al record mondiale - prosegue -. Stavo pensando al record nazionale degli Stati Uniti, perché l'anno scorso l'ho eguagliato e pensavo di provare a batterlo quest'anno, anche se non credevo che ci sarei riuscita subito. È stato nella settima volée della seconda metà che ho avuto un momento in cui ho pensato “aspetta, potrei davvero pareggiare o battere il record mondiale”. Appena l'ho pensato, però, ho piazzato un 7. Quindi nelle ultime tre volée sono diventata molto nervosa, stavo sudando tantissimo".

Per rimanere sul pezzo e non far scivolare via la grande occasione, la sammarinese racconta di aver avuto bisogno di tanto lavoro mentale, allo scopo di non sbagliare più. "Keep it in the gold", dicono gli arcieri, cioè impegnarsi per scagliare frecce solo nei due cerchi dorati, quelli più centrali, quelli che assegnano più punti: 9 e 10. Poi è arrivata l'ultima volée, in cui Pruccoli avrebbe dovuto ottenere almeno 29 punti, cioè uno in meno del massimo: "C'è tanta pressione quando sai già il risultato di cui hai bisogno, perciò ho fatto un sacco di lavoro mentale per rimanere calma - racconta -. Poi ho scagliato le tre frecce e da lontano non riuscivo a capire se il punteggio fosse un 29 o un 30, ma sapevo già con certezza di aver battuto il record, dopo averle tirate. Quindi ero molto eccitata e tutti i presenti al torneo erano così orgogliosi e felici, perché un record mondiale in Michigan, in un piccolo club, non si vede così spesso. È stato davvero incredibile, un'esperienza davvero bella".

