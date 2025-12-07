Arco nudo, record del mondo indoor per Kristina Pruccoli

Il nuovo record del mondo indoor di arco nudo sui 18 metri è sammarinese. Sabato, Kristina Pruccoli ha battuto di un punto il precedente primato, firmato dall'italiana Cinzia Noziglia nel febbraio 2024, marcando 557 punti su un massimo di 600.

Il record è arrivato durante una competizione su suolo statunitense, mentre i riflettori della World Archery, la federazione mondiale, erano puntati sulla terza tappa delle Indoor World Series, in Corea del Sud. Per questo è ancora in attesa di conferma ufficiale, ma di dubbi sulla sua legittimità non ce ne sono, tanto che i migliori tiratori di arco nudo si sono già complimentati con lei sui social.

Una crescita vertiginosa quella di Pruccoli, sammarinese d'America: negli ultimi due anni, oltre al record, ha vinto un oro e un argento agli Europei indoor e ora punta ad altri podi internazionali nella stagione invernale.







