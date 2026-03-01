TIRO CON L'ARCO Arco olimpico, Giorgia Cesarini è campionessa italiana a squadre La sammarinese ha vinto il titolo insieme ad Alessia Bonetti e Roberta Di Francesco, per gli Arcieri del Roccolo. Battuta in finale la fortissima Iuvenilia

Giorgia Cesarini si mette al collo un altro oro nel tiro con l'arco, stavolta a Roma. La sammarinese ha vinto i Campionati italiani indoor a squadre, nell'arco olimpico, con gli Arcieri del Roccolo. Insieme a Alessia Bonetti e Roberta Di Francesco – atleta della Nazionale italiana –, sue compagne nella società che ha sede a Canegrate (Città metropolitana di Milano), Cesarini era rientrata tra le otto migliori squadre presenti nella capitale, con la testa di serie numero tre.

Nelle fasi eliminatorie, le tre hanno prima battuto per 5-1 l'Arco Sport Roma ai quarti, per 6-0 il Tigullio in semifinale – società ligure guidata dall'atleta della Nazionale Sara Noceti – e per 5-1, in finale, la fortissima Iuvenilia, squadra piemontese in cui milita l'olimpionica Tatiana Andreoli. Sei le frecce scoccate nell'ultimo atto dalla sammarinese, in sequenza: un 10, quattro 9 e un secondo, decisivo, 10, nel tiratissimo set che ha poi dato la vittoria agli Arcieri del Roccolo.

