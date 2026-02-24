Arco, Pruccoli: "Agli Europei ho sofferto la febbre. Ora sotto con l'olimpico"

Gli Europei di Kristina Pruccoli non sono andati come la campionessa europea di arco nudo indoor avrebbe voluto, funestati anche da un ospite indesiderato come la febbre. I quattro giorni di malattia non le hanno impedito di qualificarsi tra le prime quattro - anche se la sammarinese non era così soddisfatta del 521 su 600 ottenuto sulle 60 frecce -, però non è successo altrettanto nelle fasi eliminatorie, con Pruccoli che si è fermata ai quarti di finale, per un ottavo posto conclusivo.

L'arciera commenta così la propria prestazione a Plovdiv: "È stata una vera sfida. Avevo la febbre, quindi la mia concentrazione andava e veniva. Avevo la mente un po' annebbiata, ma ho tirato abbastanza bene durante le qualifiche, però poi non ce l'ho fatta a superare i quarti di finale. Mentre il giorno andava avanti, i tempi d'attesa si facevano sempre più lunghi perché dovevi aspettare che finissero le altre gare prima di tirare ancora, quindi più aspettavi, più la febbre saliva e più la concentrazione diminuiva. Ho fatto del mio meglio".

Però ci saranno altre occasioni per rifarsi...

"Sì, ci saranno e non vedo l'ora, soprattutto con l'arco olimpico adesso".

Quindi ora il focus si sposterà sull'olimpico, perché arriva un anno importante, ma soprattutto lo sarà il 2027. Quali saranno gli impegni del 2026?

"Quest'anno ci concentreremo su tre eventi principali: il primo saranno i Campionati europei all'aperto, a metà maggio, poi parteciperemo alla Veronica's Cup, in Slovenia, che sarà un evento utile per le classifiche mondiali, quindi potrà aiutarci a scalare le graduatorie, e poi ad agosto andremo ai Giochi del Mediterraneo".

Quali sono le possibilità di qualificazione per San Marino?

"Credo che per noi sarà importante concentrarsi particolarmente sulle gare a livello di squadra, perché è lì che avremo le migliori opportunità di strappare una carta olimpica per Los Angeles".

Ora ti darai completamente all'arco olimpico o ci sarà ancora spazio anche per l'arco nudo?

"Mi concentrerò soprattutto sull'arco olimpico. Però potrebbero esserci possibilità di tirare anche con l'arco nudo, magari se San Marino volesse avere una rappresentante per i Mondiali o per gli Europei 3D e Field. Sarei felice di partecipare pure a quelli".







