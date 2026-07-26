Arco, Sonia Giuliani vince il Torneo della Libertà. Zanotti: "Vogliamo riproporlo per altri 25 anni"

Neanche la pioggia, caduta massiccia nelle prime ore della domenica, ha fermato la carica dei 250 iscritti al Torneo della Libertà, competizione di arcieria storico-tradizionale che richiama tiratori da tutta Italia. Uomini, donne, bambini e adolescenti hanno riempito le vie e le piazza di Città, confrontandosi sui 20 bersagli disseminati dalla Cerna dei lunghi archi, per una gara anche stavolta valida come Campionato italiano assoluto della Lega arcieri medievali.

Una grande presenza, che soddisfa il presidente della Federazione sammarinese tiro con l'arco, Luciano Zanotti: "Stamattina eravamo un po' preoccupati, poi abbiamo visto che il sole ci sarebbe potuto essere, quindi abbiamo dato il via a tutti e due i tornei. Quello dei tamburi, che si è concluso con una vittoria bellissima di Torrita, e il Torneo della Libertà. Direi che i 250 arcieri sono un bel risultato".

Una partecipazione un po' da tutte le federazioni storiche italiane e sanmarinesi...

"Noi abbiamo dato vita a questa, diciamo così, alleanza tra la Fiarc e la Lam, andando a creare questo nuovo torneo e questo nuovo circuito, ma per San Marino abbiamo aperto a tutte le altre federazioni, quindi i numeri sono molto importanti".

Però è anche una gara che è una tradizione, tutti gli anni c'è questo torneo, tutti gli anni è molto partecipato...

"Molto partecipato perché i ragazzi che lo organizzano, e qui cito i la Cerna dei lunghi archi, ma direi tutti quelli che ci danno una mano, come l'Ufficio del turismo e la Segreteria di Stato, ci hanno sempre creduto. Sono ormai 25 anni che facciamo questo tipo di evento, è sempre migliorato, noi vorremmo andare avanti ancora altri 25 anni".

Una volta decretati i vari podi, i campioni di categoria si sono contesi il Collare d'oro nella Cava dei balestrieri, momento topico della giornata. La sfida ha riservato sorprese, perché diversi favoriti sono stati eliminati rapidamente e a giocarsi il trofeo sono rimasti due giovanissimi, Eleonora Musini e Nicolas Malvestiti, e un'arciera di arco foggia storica senza finestra, Sonia Giuliani. A vincere è stata proprio Giuliani, dando continuità al successo dell'anno precedente di Kety Smerilli, ottenuto con lo stesso tipo di arco. E così, l'atleta degli Arcieri di Sferracavallo di Orvieto si è presa il collare e il titolo di campionessa assoluta del Torneo della Libertà 2026.







