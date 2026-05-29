Arco, Veronica's Cup: Pruccoli e Cesarini ai 16esimi, fuori i due Tura e le squadre

Ci saranno due sammarinesi tra le arciere che, da domani, si contenderanno la vittoria della Veronica's Cup, secondo grande evento primaverile all'aperto del tiro con l'arco in Europa. Kristina Pruccoli e Giorgia Casarini hanno passato il primo turno eliminatorio e partiranno dai sedicesimi di finale, cercando di scalare le gerarchie nel torneo in corso a Kamnik, Slovenia.

Pruccoli, che ha smaltito il dolore alla spalla da cui era stata frenata durante gli Europei, si è piazzata 20a in fase di qualifica, con 607 punti su un massimo di 720, nella metà alta della graduatoria. Sfortuna ha voluto che tale posizione le mettesse di fronte un'altra sammarinese, Lucrezia Tura, 45a con 514 punti. A vincere il derby dei 32esimi di finale è stata proprio Pruccoli, con il punteggio di 6-2 (24-23, 26-24, 24-26, 22-19). La sua prossima avversaria sarà la serba Marija Jevtic, 13a in classifica.

Stesso punteggio per Cesarini, che è arrivata 30a in qualifica, con 597 punti, e ha battuto l'olandese Tamara Ward in 6-2 a propria volta (24-25, 23-22, 26-20, 25-19). Ora l'aspetta una sfida durissima, contro la testa di serie numero 3, l'austriaca Elisabeth Straka. Nulla da fare, al maschile, per Leonardo Tura. Qualificatosi al 65° posto con 572 punti, è stato battuto 6-2 dal cipriota Leonidas Leonida pur avendo ottenuto ottimi punteggi in tre dei quattro set disputati (28-29, 18-25, 28-27, 26-29).

Già fuori anche la squadra mista, formata dallo stesso Tura e da Pruccoli, battuta 6-0 dall'Austria al primo turno, con punteggi di 31-33, 35-37, 27-37, mentre la squadra femminile sfiora il passaggio tra le migliori quattro. Pruccoli, Cesarini e Tura escono alle frecce di shoot off contro la Slovenia: le titane perdono 4-5 (43-49, 51-49, 40-48, 52-50) e poi escono con punteggio di 22-24 allo spareggio.

Domani si ricomincia con le eliminatorie individuali: Pruccoli e Cesarini saranno di nuovo sulla linea di tiro alle 14.







