Arco, Veronica's Cup: Pruccoli sfiora i quarti di finale, Cesarini fuori ai 16esimi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Kristina Pruccoli nella Veronica's Cup di tiro con l'arco, dopo un altro turno superato e una qualificazione sfiorata ai quarti. Nel secondo appuntamento europeo della stagione all'aperto, la sammarinese batte la serba Marija Jevtic, replicando il successo ottenuto ai trentaduesimi di finale contro la connazionale Lucrezia Tura.

Stavolta è di 7-3 in favore di Pruccoli il punteggio (24-20, 27-27, 27-28, 27-24, 25-22), consentendo alla titana di sfidare Lili Örkényi negli ottavi. Qui l'islandese, poi medaglia di bronzo, s'impone per 6-4, rimontando dal punteggio di 4-0 in favore dell'avversaria. Pruccoli va avanti di due set, vincendo i primi due per 23-22 e 25-24, poi cede il terzo per 24-27, si sfalda nel quarto, perso 17-25, e recupera nell'ultimo, piazzando un 26, ma l'islandese è quasi perfetta, totalizzando 29 punti su 30.

Nulla da fare anche per ‏Giorgia Cesarini, l'altra sammarinese rimasta in gara. Dopo aver eliminato l'olandese Tamara Ward nei 32esimi di finale, Cesarini perde per 6-0 contro Elisabeth Straka nei 16esimi, testa di serie numero 3 del tabellone. L'austriaca resta sempre in controllo dell'incontro, avviato con un 27-22, proseguito con un 30-25 e concluso con un 26-24.







