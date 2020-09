Arco: Vito Campo s'impone a Sesto Fiorentino

Dopo la lunga pausa dovuta al Covid19, è ripartita, nei migliore dei modi, l’attività agonistica dei Lunghi Archi di San Marino. Tre gli arcieri della compagnia sammarinese alla prova, valida per la qualificazione al campionato Italiano Fiarc, di Sesto Fiorentino.

Prestazione super, nella categoria Longbow, per Vito Campo che partito un po’ in sordina, sfodera una prestazione davvero convincente fino a raggiungere il 1° posto. Podio sfiorato invece, nella categoria Ricurvo, per Marino Bartolini: buona la sua prima parte di gara, l'arciere si smarrisce nella seconda. Nella stessa categoria era presente anche Denis Pironi, posizionatosi a metà classifica.

Ora, riporta una nota, l'attività si concentra sulla prossima edizione di Sport in Fiera: gli istruttori dei Lunghi Archi saranno presenti in uno stand per far conoscere e provare uno sport che si svolge a contatto con la natura e adatto a tutti e a tutte le età.