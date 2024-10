SPECIAL OLYMPICS Argento di Melissa Mancini al meeting di nuoto “Princess Charlene” Bella prova della nuotatrice, seconda nei 50 dorso, buoni piazzamenti per Omar Santini ed Elia Gasperoni.

Una medaglia e ottimi piazzamenti per San Marino al meeting europeo di nuoto “Princess Charlene” di Monaco. Melissa Mancini vince la medaglia d'argento nella gara dei 50 dorso. Ottimi risultati anche per Omar Santini (quarto) ed Elia Gasperoni (quinto). I portacolori del Titano, guidati dai tecnici Arianna Valloni e Sara Maggiotti e dal vice presidente della FSSS Bruno Muccioli, erano impegnati anche nelle gare dei 50 stile, nelle quali sono arrivati il quinto posto di Elia Gasperoni e due sesti posto per Melissa Mancini e Omar Santini.

