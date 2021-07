Ari Sechopoulos al San Marino

Il San Marino Baseball comunica l’ingaggio di Ari Sechopoulos, prima base della Grecia che sta attualmente giocando con la propria rappresentativa nazionale il girone di qualificazione all’Europeo di Torino in Lituania (a Utena fino a domenica). Sechopoulos, mancino di 1.95, è nato a Windsor (Canada) il 2 maggio 1998 e ha frequentato il college di Charleston, in South Carolina. Per lui un percorso di crescita naturale e un ultimo anno, quello del 2020, nel quale ha battuto 360 con 20 punti battuti a casa. Ha debuttato con la Nazionale greca da 20enne, nel 2018, quando a Dublino (pool C, Europei) ha battuto 538 con 15 rbi in quattro partite. L’anno successivo, nella pool B in Ungheria, 316 di media. Tutto il San Marino Baseball dà il benvenuto ad Ari Sechopoulos in attesa dei prossimi impegni agonistici.