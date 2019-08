Arianna Valloni chiude sesta la 5km di nuoto in acque libere

Ultima gara per la delegazione sammarinese ai Mediterranean Beach Games di Patrasso. Arianna Valloni, alle 9:05 locali, ha affrontato la 5 km di nuoto in acque libere, specialità inedita per la fondista biancazzurra, solitamente impegnata nelle lunghe distanze in vasca. Arianna non si è fatta intimorire dal fatto di confrontarsi con atlete ben più esperte di lei. Il sesto posto finale, su 12 atlete al via, è dunque più che positivo, anche perché per una buona metà di gara è stata nel gruppetto delle prime insieme alle italiane Ciccarella, Taddeucci e Callo, che si sono spartite le posizioni sul podio, e alle portoghesi Ribeiro André e Jorge Rosa. Poi, al terzo giro, la sammarinese ha preso un calcio da un’avversaria e ha perso il gruppo delle prime. Ha mantenuto comunque un buon ritmo e ha beffato nel finale l’atleta di casa Aplanti nella lotta per il sesto posto, chiudendo in 01:04:35, con un margine di circa cinque minuti sulle inseguitrici.

“E’ stata una gara faticosa, come del resto mi aspettavo – ha spiegato – ma è stata bella. Il problema è che dopo il secondo giro ho perso il gruppetto delle prime e mi sono ritrovata a fare il percorso da sola, che nelle gare di fondo non è la cosa ideale. Mi sono divertita, però, e credo che continuerò lavorare su questa specialità, oltre che sulle gare in vasca. Come esperienza è stata molto bella”.

“Sono molto soddisfatto – commenta il tecnico Luca Corsetti -è arrivata sesta alla sua prima gara in questa specialità. Si è ben comportata fino a tre quarti di gara, cercando di rimanere nel gruppetto delle prime cinque. Poi ha preso un calcio e da lì si è un po’ persa. Ha chiuso la gara in solitaria, arrivando sesta, ma come prima esperienza, a fine stagione, direi che è stata un’ottima prova”.