EUROPEI Arianna Valloni ha ottenuto il 20° tempo nelle batterie dei 1500 stile libero Nella batteria della Valloni, miglior tempo di Simona Quadarella

Ai Campionati Europei di Nuoto di Budapest Arianna Valloni in gara nelle batterie dei 1.500 stile libero. La nuotatrice biancazzurra ha fermato il cronometro a 16.55.60, un tempo leggermente superiore al suo personale. “Discreta prova per Arianna – commenta il tecnico Luca Corsetti – che chiude con il 20° tempo agli Europei. Ora l’attende un collegiale di 3 settimane con Gregorio Paltrinieri, per affinare al meglio la preparazione in vista del Sette Colli a Roma, ultimo test cronometrico prima delle possibili Olimpiadi”.

Domani entrano in vasca Giacomo Casadei, impegnato nei 50 rana, e Loris Bianchi, al via delle batterie degli 800 stile libero.



