#TOKYO2020 Arianna Valloni seconda ma senza lode La sammarinese chiude al secondo posto la sua gara con 3 atlete in batteria senza migliorare il personale

Non era soddisfatta al termine della sua gara. Sono lacrime amare quelle di Arianna Valloni capace di tenersi alle sue spalle la maltese Gatt ma senza mai impensierire la canadese Katrina Bellio. Arianna non è riuscita a tradurre nella piscina dell’Acquatic Center di Tokyo tutti gli sforzi fatti per disputare la gara olimpica. Il suo obiettivo era misurarsi con se stessa per abbattere il suo personale di 16.45 . Chiude con un 16.54.64 che non può ritenersi soddisfacente viste le premesse. La Valloni non ha mai, questo va sottolineato, messo a rischio il secondo posto, è sempre stata davanti alla maltese che non è mai riuscita ad avvicinarla. 16.24.37 per la canadese Katrina Bellio, 16.54.64 per la sammarinese, 16.57.47 per la maltese Gatt. Alle spalle i 1500 stile libero ora concentrazione totale sugli 800 che Arianna affronterà giovedì.

