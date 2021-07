OLIMPIADI Arianna Valloni seconda nella batteria del 1500 stile libero La canadese Bellio si è aggiudicata la batteria davanti alla Valloni e alla maltese Gatt

Arianna Valloni è scesa in acqua per le batterie dei 1500 metri stile libero. La nuotatrice sammarinese non è riuscita a migliorare il suo personale, nuotando con il tempo di 16 minuti, 54 secondi e 64 centesimi. La Valloni ha chiuso al secondo posto, la batteria che vedeva in gara tre nuotatrici, la canadese Katrina Bellio, prima con il tempo di 16 e 24 e la maltese Gatt, terza, staccata di quasi 3 secondi dalla sammarinese. Arianna Valloni tornerà in gara giovedì, quando affronterà le batterie degli 800 stile libero.

