#TOKYO2020 Arianna Valloni sesta nella batteria 800 metri stile libero Prova di carattere di Arianna che ha chiuso la sua olimpiade a Tokyo con il sesto posto in batteria 800 stile libero

Ci teneva a dare il massimo Arianna Valloni e c'è riuscita nella batteria delle eliminatorie degli 800 metri stile libero, al Tokyo Aquatics Centre, dove la ventenne nuotatrice sammarinese è riuscita ad arrivare sesta in batteria 1 precedendo una delle 6 antagoniste che avevano in partenza tutte un primato personale migliore del suo. La Valloni ha fermato il cronometro sul tempo di 8:54.78 in linea con il passaggio intermedio che aveva fatto registrare lunedì scorso nei 1.500 metri. La giovane ha preceduto la vietnamita Nguyen Thi (9:03.56)

