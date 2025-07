Armenia - San Marino 92-59

L’Armenia vince 92- 59 andando in fuga nel secondo tempo senza voltarsi più indietro. Per i nostri ragazzi un ottimo inizio e una prosecuzione più complicata. Nel tabellino, da segnalare i 25 punti con 9 rimbalzi di Gasperoni e i 19 punti di Valmaggi. Domani, alle 14.30, San Marino sfiderà Cipro. LA CRONACA. Eccellente primo periodo per la nostra nazionale. Dal 4-2 armeno, ecco i biancazzurri a riprendere quota grazie a un Valmaggi in grande spolvero. San Marino fa gara di testa, Pagliarani infila un paio di triple e l’entusiasmo sale, coi nostri anche sul 10-16 dopo i liberi di Gasperoni. Il quarto si chiude sul 18-19 ma, a inizio secondo, l’Armenia supera con la tripla di Agabekyan. L’attacco degli avversari a quel punto prende ritmo e il break è dietro l’angolo, con il 36-23 di Nazlukhanyan a dimostrarlo. I nostri, a quel punto, sono bravi a non mollare e a rimanere collegati, tanto che sul finire del periodo tornano anche a -6 prima del nuovo mini-allungo armeno (47-39 al 20’). Di ritorno dagli spogliatoi, l’Armenia scavalca ben presto la doppia cifra di vantaggio e vuole chiudere anticipatamente i conti. È un momento particolarmente difficile per San Marino, che soffre un Hatsakorzian devastante (15 nel solo terzo quarto) e non riesce a ridurre il margine. Gli armeni salgono sul +12 al 23’ (52-40) e sul +22 a fine quarto (72-50). In dirittura d’arrivo il margine si dilata fino al 92-59 conclusivo.

ARMENIA: Agabekyan 5 (1/3, 1/4), Vognerubov 8 (2/3, 1/3), Masumyan 11 (5/8), N. Avagyan, Nazlukhanyan 13 (5/11, 1/1), Mnatsakanyan 4 (2/2), Kakoyan 2 (1/1), Parrot 6 (1/2, 0/2), Hatsakorzian 32 (12/15, 2/6), Sanamian ne, Petrov 5 (1/4, 1/2), A. Avagyan 6 (2/5). All.: Vatyan. SAN MARINO: Falcioni 3 (1/1, 0/2), Pagliarani 6 (2/2 da tre), Valmaggi 19 (7/19, 1/5), M. San Martini, Gasperoni 25 (8/13, 0/3), Sartini (0/1 da tre), F. San Martini 2 (1/4, 0/2), Cenni, Giovannini (0/2 da tre), Cecchetti, Valentini (0/1), Nanni 4 (1/4). All.: Rossini. Parziali: 18-19, 47-39, 73-51. Tiri liberi: Armenia 10/27, San Marino 14/25 Rimbalzi: Armenia 48 (Parrot e Hatsakorzian 8), San Marino 36 (Gasperoni 9) Assist: Armenia 20 (Agabekyan e Nazlukhanyan 4), San Marino 14 (F. San Martini, Pagliarani, Gasperoni e Falcioni 3)