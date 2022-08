Arnaldi debutta dominando il derby con Gaio

Matteo Arnaldi e Lorenzo Giustino sono i primi due giocatori italiani a staccare il pass per il secondo turno della 29ª edizione degli Internazionali San Marino Open. Nel derby tricolore che rappresentava il match di cartello della giornata di apertura del main draw, il 21enne di Sanremo, non ha concesso scampo al faentino Federico Gaio, chiudendo 6/2 6/0 in appena 67 minuti di partita.

Ben più sofferta è stata invece l’affermazione del 30enne napoletano, che al termine di un’autentica maratona (tre ore e 6 minuti la durata dell’incontro) ha eliminato il croato Nino Serdarusic: 7/6(0) 4/6 6/3 il punteggio con cui Giustino ha colto il quarto successo in altrettanti testa a testa con il 25enne di Zagabria.

In precedenza era uscito di scena il lettone Ernests Gulbis, ex top ten, destinatario di una delle tre wild card, che dopo aver mancato un set-point sul 5-3 è stato sconfitto 7/6(4) 6/0 dal 19enne rumeno Filip Cristian Jianu.

Sorrisi tricolori anche nelle qualificazioni, dove due dei sei tennisti promossi sono italiani. Staccano il biglietto per il main draw, infatti, Francesco Forti e Alexander Weis. Il 23enne di Cesenatico, ha dato dimostrazione di solidità dominando 6/3 6/2 l’argentino Matias Zukas.

Nell'ultimo match di giornata l'ungherese Fabian Marozsan ha eliminato per 7/6(4) 6/4, in un'ora e 41 minuti, Flavio Coboll.

Oggi il debutto di tutti gli altri attesi protagonisti a cominciare dallo spagnolo Carlos Taberner, n.107 ATP e primo favorito del seeding, e da Marco Cecchinato, qui vincitore nel 2013, opposto alle 19 in un derby tricolore a Mattia Bellucci.