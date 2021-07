A San Marino non si è dormito. Tutti svegli per tifare Alessandra e Gian Marco. Adrenalina a mille. Si continua a scrivere la storia. Stanchi e con gli occhi rossi per commozione e sonno i sammarinesi sono stati ricompensati dalla medaglia d'argento.

Nel video gli ultimi istanti di gara, gli ultimi tiri, la tensione e poi si esulta per il secondo gradino del podio.