ArteDanza: sono quattro le ballerine ammesse a prestigiose accademie italiane

Le accademie di danza italiane hanno tutte una lunga tradizione, sono vere e proprie scuole che accolgono i giovani allievi attraverso accurate selezioni, sia sul talento personale che su determinati requisiti fisici. Essere ammesse a queste accademie è il principale obiettivo delle ragazze che vengono formate a San Marino dalla scuola ArteDanza diretta dalle sorelle Lara e Lisetta Perrucci. Ecco perchè Giulia Tomassoni, 13 anni, è stata ammessa all'Accademia La Scala Milano 4° corso, Penelope Fazi 10 anni ammessa alla Scuola di Ballo Teatro dell'Opera di Roma 2° corso, Maria Vittoria Bonini 13 anni ammessa alla Scuola di Ballo Teatro dell'Opera di Roma 3° corso, e Nicole Arceci 17 anni ammessa alla Scuola del Balletto di Toscana.

Accompagnate dalle loro insegnanti di ArteDanza San Marino, sono state ricevute a Palazzo Mercuri dal Segretario di Stato per Lo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini che si è congratulato con loro per l'ottimo lavoro svolto. Tante ora di allenamento per queste ragazze molto determinate a raggiungere i rispettivi obiettivi.

Nel servizio le interviste a Lara Perrucci, insegnante ArteDanza San Marino; Teodoro Lonfernini, segretario di stato allo Sport e Giulia Tomassoni, ballerina ArteDanza