Arti Marziali, impegno internazionale per gli atleti del Titano.

A Budapest il WKF Mondiale Senior Championships. A rappresentare i colori biancazzurri gli atleti Michele Callini e Matteo Muccioli, accompagnati dal presidente federale Maurizio Mazza. Il primo a salire sul tatami è stato Michele Callini nella specialità Kumite categoria 60kg maschile. Il sammarinese è uscito contro il rappresentante del Kenya. Per Matteo Muccioli un sorteggio proibitivo nel Kata lo ha costretto a fermarsi al primo turno.

Contemporaneamente, la Fesam è stata impegnata anche a Macerata con la gara Csen nel Trofeo Over 14. Achille Mariotti e Natal Petrelli sono stati i primi a gareggiare nella specialità Kata e a portarsi a casa due medaglie di bronzo. Successivamente, Enrico Casadei, impiegato nel Kumite cinture blu 50 kg, ha conquistato l’oro, bissando il successo ottenuto un mese fa ai Piccoli Stati in Lussemburgo. Gradino più alto del podio anche per Rebecca Gaidella e Davide Maiani, entrambi nelle cinture nere. Infine, Michele Santi ha chiuso la manifestazione con l’argento nella categoria Junior cinture nere.

