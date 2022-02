RINNOVO CARICHE Arti Marziali, Mazza: "Vogliamo creare la Federazione Mondiale dei Piccoli Stati"

Da oltre 30 anni nella Federazione Sammarinese Arti Marziali, Maurizio Mazza è stato confermato presidente anche per il triennio 2022-2024. Sentiamo i nuovi progetti di Mazza, tra cui l'organizzazione di nuove gare e la fondazione della Federazione Mondiale dei Piccoli Stati per il karate e - successivamente - per il taekwondo.

Nel video l'intervista

