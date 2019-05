La Federazione sammarinese ciclismo in collaborazione con le società GS Dogana e Pedale d'Oro ha organizzato una gara ciclistica denominata “ Aspettando il Giro”. 110 gli iscritti, divisi in due fasce d'età. Nella gara, 44 chilometri, “prima fascia” la vittoria in volata è andata a Silver Lazzari della società Frecce Rosse. Lazzari ha battuto allo sprint Michele Senni e Stefano Brunelli entrambi della società ciclistica Borello. 55 i partenti a questa gara, 20 i corridori che hanno tagliato il traguardo, tra questi anche il sammarinese Luca Francioni della società ciclistica Pennarossa. Nella prova “ seconda fascia” vittoria, sempre in volata, per Walter Basili davanti a Roberto Mordenti e Antonio Pisani. Anche in questa gara i partenti sono stati 55 con 27 transitati sul traguardo