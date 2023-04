Assegnati i titoli individuali di Campione Sammarinese

Si sono presentati in 420 ai Campionati Sammarinesi Assoluti su pista. L'evento, organizzato allo Stadium dalla Olimpus in collaborazione con la Federazione Atletica Leggera, ha visto una massiccia partecipazione e gare di buon livello. A cominciare da quella di Alessandra Gasparelli capace di vincere i 100 in 11,82. Prima classificata anche la staffetta: Sammarini, Cola, Guidi, Gasparelli 48''87. Sempre nei 100, ma tra gli uomini, da segnalare il secondo posto di Nicolas Bollini che chiude in 11 netti. Un argento che poi lo stesso con Gasperoni, Molinari e Sansovini fa diventare oro nella staffetta. 41,28 il tempo finale.

Nei 5000 donne successo di Valentina Venerucci che fa sua la gara in 19'05''06. Tra gli uomini invece solo conferme per Andrea Ercolani Volta. Suo il regno dei 400 ostacoli in 53''78. Giulia Sammarini è argento nel Lungo Donne, la misura valida è 5,58. Secondo gradino anche per Lucia Casali, (1,58'' nel Salto in Alto) e Arnold Katrin nel Peso lanciato a 9,23. Argenti maschili per Simone Gorini nei 110 ostacoli (19,96) e Lorenzo Bugli nei 5000 corsi in 15'27''00. I podi che portano titoli non sono finiti. Nel Salto con l'Asta donne Martina Muraccini salta 3.20 conquistando al contempo il terzo posto e il titolo sammarinese.