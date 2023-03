Assegnati i titoli indoor di tiro con l'arco Negli Usa Kristina Pruccoli vince il bronzo nell'arco nudo

Assegnati i titoli indoor di tiro con l'arco.

La Fiera di Rimini ha ospitato le fasi finali del campionato italiano indoor di tiro con l’arco, presenti quasi mille arcieri provenienti da tutta la penisola. Sei gli arcieri che hanno rappresentato San Marino, la juniores femminile, quarta nella ranking list, non è riuscita a iscriversi per il passaggio di classe di una delle atlete. Nell’arco nudo Riccardo Cavalli ha migliorato il proprio record personale. Fra i master 17° posizione di Maurizio Rosti nel compound, mentre un errore iniziale compromette la prestazione di Ivan Vernocchi. Nell’olimpico allievi Matteo Dragoni chiude al 26° posto, Giorgia Cesarini è 32°. Leonardo Tura uguaglia il proprio personale e conclude in 29° posizione nei senior.

Infine, sono stati assegnati anche i titoli negli Stati Uniti: Kristina Pruccoli chiude una stagione ricca di soddisfazioni con la medaglia di bronzo nell’arco nudo femminile.

