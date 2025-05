Assemblea GSSE: Monaco 2027 dal 3 all’8 maggio, prossime edizioni in Lussemburgo e a Cipro

Nel servizio l'intervista a Eros Bologna, Segretario Generale CONS

La cerimonia d’apertura darà ufficialmente il via ad Andorra 2025 ma, nel frattempo, i Comitati Olimpici si sono ritrovati nella consueta Assemblea Generale dei Giochi dei Piccoli Stati. E lo hanno fatto in una data molto particolare…

Nel ricordare i 40 anni dai primi Giochi, Eros Bologna - Segretario Generale del CONS - ha omaggiato gli altri membri con un puzzle raffigurante i loghi delle precedenti edizioni. Poi si é iniziato a discutere degli altri temi all’ordine del giorno. Presente all’assemblea anche il presidente Christian Forcellini. Nominati il presidente della commissione tecnica, proveniente dal Liechtenstein, e il nuovo Segretario dei Giochi dei Piccoli Stati, passato a Lussemburgo. Grande attenzione sulle prossime edizioni: Monaco 2027 si svolgerà dal 3 all’8 maggio, in anticipo rispetto al solito a causa della concomitanza con il GP di Formula 1 e altre competizioni. Tra le discipline confermate, una novità assoluta: si tratta della pallanuoto. Non ci sarà il tiro a volo, tornerà il tiro con l’arco così come le bocce e la vela. Il basket sarà solo 3vs3. Abbozzato il programma gare anche per Lussemburgo 2029: non é ancora ufficiale ma c’è la volontà di inserire per la prima volta il badminton. Tra due anni si discuterà di questo, così come del ciclismo su pista. É stata infine confermata la candidatura di Cipro, per il 2031.

Nel servizio l'intervista a Eros Bologna, Segretario Generale CONS