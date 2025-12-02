Atleti di casa in evidenza al Gran Premio San Marino di Tiro a Segno

Sono stati più di 80 gli atleti che hanno partecipato al XXXV Gran Premio San Marino di Tiro a Segno. Al poligono di Acquaviva si è distinta Silvana Parenti, prima classificata nella categoria Pistola ad Aria Compressa. Tra le Master da segnalare il terzo posto di Luisa Menicucci, il quinto di Cristina Battistini e l'ottavo di Ivana Drudi. Nella Pistola Ragazzi bella gara di Valerio Prota che vince col punteggio di 555, nuovo primato personale. Nella Pistola Uomini quinto Marco Gasperoni. Agata Riccardi si è classificata terza nella Carabina Donne, quinta Maddalena Beccari. Tra gli Junior Uomini quarto posto per Federico Forlivesi. Il best del Gran Premio arriva nella Pistola Master: ad ottenerlo con 562 punti Giammichele De Mauro della sezione di Milano. Best delle donne è di Giulia Mainetti della sezione di Bologna, vincitrice con 623,5, della Carabina.







