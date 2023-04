Atletica: 14 titoli per l'Olimpus ai campionati sammarinesi

Sabato 15 Aprile, al San Marino Stadium si sono svolti i campionati di Società ed individuali giovanili. Grande soddisfazione per i portacolori dell’Olimpus.

Ecco tutti i titoli: nei 1000m vittoria per Rem Orlov 3:17:48 e titolo di Campione per Cristian Raschi 3:33:78, vittoria e titolo per la staffetta 4x100 Fagnini R-Brizi S- Ceccoli A.- Di Cristoforo M. 59.22, nei 1000m Diletta Dimilta 3:41.91 nella categoria Cadetti/e 80hs vittoria e titolo per Greta San Martini 13.63 che bissa anche nel lungo con 5.10, nei 300m Anita Selva 52.09, 1000m Elena Gasperoni 4:10.18, staffetta 4x100 Console E.-Chiaruzzi F.-Selva A-Fagnini O. lancio del giavellotto vittoria per Diego Garnaroli 41.68 nuovo record Sammarinese di categoria, 100hs Capanni Alex 20.22, 300m Sascha Bologna 44.43, 1000M Alex Capanni 3.40.71, salto in alto Luigi Di Cristoforo 1,50, staffetta 4x100 Genghini T.-Garnaroli D.-Di Cristoforo L.-Bologna S. in 51.52, prossimo appuntamento per i nostri giovani atleti mercoledì 19 aprile a Misano.