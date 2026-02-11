TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa" 09:12 Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini 08:31 Infanzia ed Elementari insieme a Chiesanuova: via al “periodo ponte” di due anni
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Atletica, Alessandra Gasparelli: "Sono molto contenta, ma voglio puntare all'oro"

Grande avvio di stagione per la velocista sammarinese, argento ai campionati italiani under 23.

di Elia Gorini
11 feb 2026
L'intervista ad Alessandra Gasparelli
L'intervista ad Alessandra Gasparelli

È un inizio di stagione molto positivo quello di Alessandra Gasparelli, che dopo il nuovo record sammarinese sui 60 metri, ha centrato anche il secondo posto ai campionati italiani under 23:

"Ho iniziato molto bene, c'è da dire anche questo, e stiamo continuando a portare dei bellissimi risultati. Sono molto contenta, ma soprattutto sono molto concentrata, perché ovviamente mi piace andare forte così, ma devo comunque rimanere focalizzata per tutta la stagione, perché è molto lunga".

È arrivato quest'altro risultato, vice campionessa italiana. 

"Sì, allora, c'è da dire che ovviamente vice non è bello come campionessa, ovviamente, però è sempre un risultato che mi segna, insomma. Comunque mi rende più consapevole di quanto io valga e quanto potrò valere poi in futuro. Quindi sono contenta di questo risultato, ma punto all'oro".

Prossimi impegni i Balkani?

"Sì, prossima settimana gareggerò in Serbia per i campionati Balkani, e speriamo bene".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.